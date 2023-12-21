Лукашенко заявил, что у него пропал голос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него пропал голос, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

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Несмотря на это, белорусский лидер отказался отменять совещание, посвящённое совершенствованию системы регулирования ценообразования и контроля за ценами.

«Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда», - сказал он.

Ранее Лукашенко прокомментировал информацию в СМИ о якобы болезни и заявил, что умирать не собирается, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЗдоровьеБелоруссияАлександр Лукашенко

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