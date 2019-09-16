Лукашенко рассказал, зачем нужны женщины в парламенте

16 сентября13:02

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парламент лучше функционирует, если на треть состоит из женщин, сообщает белорусское агентство БелТА.

«Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами», — пояснил свою точку зрения Лукашенко.

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Добавим, слова главы государства прокомментировал глава палаты представителей белорусского парламента Владимир Андрейченко. Он подтвердил, что республика входит в число лидеров по числу женщин в парламенте.

Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвящённого женщинам в политике. Согласно нему, большинство россиян заявило, что в политике необходимо участие представителей обоих полов наравне. Своим взглядом на эту проблему в эфире НСН поделилась председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

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