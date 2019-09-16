Лукашенко рассказал, зачем нужны женщины в парламенте

Добавим, слова главы государства прокомментировал глава палаты представителей белорусского парламента Владимир Андрейченко. Он подтвердил, что республика входит в число лидеров по числу женщин в парламенте.

Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвящённого женщинам в политике. Согласно нему, большинство россиян заявило, что в политике необходимо участие представителей обоих полов наравне. Своим взглядом на эту проблему в эфире НСН поделилась председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

