Лукашенко рассказал, зачем нужны женщины в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парламент лучше функционирует, если на треть состоит из женщин, сообщает белорусское агентство БелТА.
«Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами», — пояснил свою точку зрения Лукашенко.
Добавим, слова главы государства прокомментировал глава палаты представителей белорусского парламента Владимир Андрейченко. Он подтвердил, что республика входит в число лидеров по числу женщин в парламенте.
Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвящённого женщинам в политике. Согласно нему, большинство россиян заявило, что в политике необходимо участие представителей обоих полов наравне. Своим взглядом на эту проблему в эфире НСН поделилась председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
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