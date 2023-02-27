Лукашенко рассказал, чем занимается его сын Николай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайскому агентству «Синьхуа» рассказал, что его младший сын Николай активно изучает биотехнологии.
По словам Лукашенко, сын изучает эту науку в рамках совместного проекта по сотрудничеству между Белоруссией и Китаем. Он отметил, что реализация этой программы стала возможна благодаря председателю КНР Си Цзиньпину.
Белорусский лидер также добавил, что Китай принял участие в создании биотехнологической корпорации, а всего их в мире - не более пяти.
Ранее белорусские СМИ сообщали, что сын президента Николай в прошлом году подал документы на биологический факультет Белорусского университета для обучения по новой специальности «Биотехнологии» по китайской программе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Минобороны сообщило о потерях украинской армии на краснолиманском направлении
- В АТОР назвали самые популярные туристические авианаправления
- Вооружённые силы РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
- Сотрудники полиции задержали более 300 подростков в Москве
- Блогер Потапенко заявил назвал Павловского «прагматичным романтиком»
- Метеоролог рассказала о погоде в Москве в первый день весны
- СМИ: Более 40% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах
- Сенаторы предложили новую льготу для мобилизованных
- Рабочий погиб из-за обвала на металлическом заводе в турецком Кахраманмараше
- В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru