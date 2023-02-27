Лукашенко рассказал, чем занимается его сын Николай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайскому агентству «Синьхуа» рассказал, что его младший сын Николай активно изучает биотехнологии.

Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям

По словам Лукашенко, сын изучает эту науку в рамках совместного проекта по сотрудничеству между Белоруссией и Китаем. Он отметил, что реализация этой программы стала возможна благодаря председателю КНР Си Цзиньпину.

Белорусский лидер также добавил, что Китай принял участие в создании биотехнологической корпорации, а всего их в мире - не более пяти.

Ранее белорусские СМИ сообщали, что сын президента Николай в прошлом году подал документы на биологический факультет Белорусского университета для обучения по новой специальности «Биотехнологии» по китайской программе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:КитайАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры