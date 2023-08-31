Лукашенко проводит заседание совета безопасности Белоруссии

На повестке дня - вопросы национальной безопасности страны, уточняют журналисты.

В частности, Лукашенко обратил внимание на очередное скопление войск стран-участниц НАТО у белорусских границ. Белорусский лидер рассказал о нескольких подтвержденных случаев, когда латвийские пограничники пересекали белорусскую границу на несколько метров.

Он также добавил, что что напряженная обстановка в мире не дают «возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне».

