Лукашенко проводит заседание совета безопасности Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит заседание совета безопасности, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
На повестке дня - вопросы национальной безопасности страны, уточняют журналисты.
В частности, Лукашенко обратил внимание на очередное скопление войск стран-участниц НАТО у белорусских границ. Белорусский лидер рассказал о нескольких подтвержденных случаев, когда латвийские пограничники пересекали белорусскую границу на несколько метров.
Он также добавил, что что напряженная обстановка в мире не дают «возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru