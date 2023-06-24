Лукашенко провел совещание с военными из-за событий в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещания с военнослужащими в связи с мятежом в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Подробности разговора не разглашаются. Ранее утром Лукашенко провел беседу с Владимиром Путиным.

Ранее Мединский заявил, что мятеж в России всегда будет разгромлен, и никакие «благие» цели не являются его оправданием. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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