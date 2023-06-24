Лукашенко провел совещание с военными из-за событий в России
24 июня 202318:37
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещания с военнослужащими в связи с мятежом в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.
Подробности разговора не разглашаются. Ранее утром Лукашенко провел беседу с Владимиром Путиным.
Ранее Мединский заявил, что мятеж в России всегда будет разгромлен, и никакие «благие» цели не являются его оправданием. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru