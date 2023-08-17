Лукашенко признался в ненависти к деньгам
17 августа 202322:58
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о «яхте в Монако». Глава государства дал интервью журналистке Диане Панченко.
«Яхта, жара, солнце - это не мое», - сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что вырос в бедной семье, которая всегда испытывала нехватку средств. Глава государства объяснил, что по этой причине испытывает ненависть к деньгам.
Президент Белоруссии ранее допустил возможность производства в республике гражданских самолетов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru