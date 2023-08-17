Лукашенко признался в ненависти к деньгам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о «яхте в Монако». Глава государства дал интервью журналистке Диане Панченко.

Лукашенко заявил, что в 2024-2025 годах мир серьезно изменится

«Яхта, жара, солнце - это не мое», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что вырос в бедной семье, которая всегда испытывала нехватку средств. Глава государства объяснил, что по этой причине испытывает ненависть к деньгам.

Президент Белоруссии ранее допустил возможность производства в республике гражданских самолетов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:яхтаДеньгиВладимир ПутинАлександр Лукашенко

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