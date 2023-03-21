Лукашенко охарактеризовал работу белорусских силовиков
21 марта 202311:29
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал профессионалами силовиков, но при этом отметил их недостатки. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства в ходе совещания заявил, что «у силовиков дела идут неплохо», но вместе с тем добавил, что есть и недостатки.
«И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам», - сказал Лукашенко.
Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве 250 офицеров запаса на военную службу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru