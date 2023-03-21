Лукашенко охарактеризовал работу белорусских силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал профессионалами силовиков, но при этом отметил их недостатки. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства в ходе совещания заявил, что «у силовиков дела идут неплохо», но вместе с тем добавил, что есть и недостатки.

«И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам», - сказал Лукашенко.

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве 250 офицеров запаса на военную службу.

