Ливийские СМИ подтвердили прибытие в Триполи турецких военных

В частности, ливийский телеканал "218" со ссылкой на свидетелей отмечает, что солдаты и танки были доставлены накануне двумя военными кораблями Турции.

В свою очередь местный портал "Ахмар Ливия", ссылаясь на собственные источники, пишет, что боеприпасы и техника были доставлены на базу ВВС в Триполи. Также по данным этого портала, в аэропорт Мисраты прибыли 40 турецких офицеров.

Ранее Евгений Сатановский в беседе с НСН пояснил, почему Эрдоган разрешил турецкому парламенту отправить в Ливию войска. Востоковед заявил, что президента Турции интересует не возрождение османского наследия в Ливии, а энергоресурсы – передел влияния над средиземноморским газовым шельфом.

В настоящее время в Ливии существует двоевластие. Запад страны контролирует правительство национального согласия (ПНС), восток - Палата представителей Ливии.

