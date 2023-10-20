Ливан призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов
Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов. Его слова приводит телеканал CNN.
Глава ведомства назвал ситуацию «неконтролируемой». По его мнению, Израиль усугубляет положение, когда говорит об ответственности Ливана за эскалацию конфликта вокруг сектора Газа.
«Давайте призовем к прекращению огня и посмотрим, что произойдет», - сказал министр.
Агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что США и Евросоюз попросили Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа. Отмечается, что западные страны рассчитывают договориться с палестинским движением ХАМАС об освобождении гражданских заложников.
В ООН заявили о разрушении трети жилых помещений в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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