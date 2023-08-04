Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией

Путин подписал закон, который запрещает гражданам покидать страну с момента получения повестки в военкомат Кремль прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе Путин может посетить Турцию в августе В Госдуму внесли законопроект, обязывающий торговые сети указывать цены за литр или килограмм продукта