Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией

Литва закроет два погранпункта на границе с Белоруссией, об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс. Его слова приводит РИА Новости.

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Таким образом, продолжают функционировать четыре пункта.

«В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов погранконтроля. Если сегодня в Польше практически один пункт, то у нас шесть», - сказал Абрамавичюс.

Ранее в Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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