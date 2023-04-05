Литва потребовала от Белоруссии 120 млн евро из-за ситуации с мигрантами
Литва намерена добиться от Белоруссии выплаты 120 млн евро через Международный суд ООН в качестве компенсации за массовую переброску мигрантов. Об этом заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что с начала 2021 года на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей зафиксировано множество мигрантов из государств Ближнего Востока. Ситуация обострилась в ноябре прошлого года, когда толпа ближневосточных мигрантов пыталась прорвать границу штурмом. Власти Литвы расценивают это как гибридную атаку со стороны Белоруссии.
Добровольска отметила, что Литва потерпела убытки при приеме и содержании мигрантов, а также при усилении охраны границы.
Ранее правозащитная организация Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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