Литва намерена закрыть на границе с Белоруссией ещё два КПП
Власти Литвы одобрили предложение прекратить движение ещё через два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС.
Речь идёт о пунктах пропуска в Лаворишкесе и Райгардасе, через которые транспорт следует в направлении на Полоцк и на Гродно, соответственно. Уточняется, что переходы предлагается закрыть как для автомобилей, так и для пешеходов с велосипедистами.
«Обсудив предложения... по снижению рисков, связанных с увеличением транзита через Литву в Белоруссию, деятельностью белорусских спецслужб и разведки, а также с целью более действенного контроля за перемещением санкционных грузов и контрабанды комиссия одобрила предложения закрыть КПП», - говорится в заявлении правительства Литвы.
Ранее власти Латвии решили приостановить работу расположенного на границе с Белоруссией контрольно-пропускной пункта «Силене», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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