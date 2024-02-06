Литва намерена закрыть на границе с Белоруссией ещё два КПП

Речь идёт о пунктах пропуска в Лаворишкесе и Райгардасе, через которые транспорт следует в направлении на Полоцк и на Гродно, соответственно. Уточняется, что переходы предлагается закрыть как для автомобилей, так и для пешеходов с велосипедистами.

«Обсудив предложения... по снижению рисков, связанных с увеличением транзита через Литву в Белоруссию, деятельностью белорусских спецслужб и разведки, а также с целью более действенного контроля за перемещением санкционных грузов и контрабанды комиссия одобрила предложения закрыть КПП», - говорится в заявлении правительства Литвы.

Ранее власти Латвии решили приостановить работу расположенного на границе с Белоруссией контрольно-пропускной пункта «Силене», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

