Литва хочет лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку Кремля

В ноябре 2022 года Лиепа в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» выразила благодарность российской армии за, то что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». По ее словам, она поддерживает происходящее, потому что доверяет президенту Владимиру Путину.

Также балерина заявила, что ей жалко Украину, с которой связаны «какие-то части моей творческой жизни». По ее мнению, «это очень скорбно, нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода». Лиепа также утверждала, что россиянам с Путиным повезло, и призвала ввести цензуру и идеологию в стране (и то и другое запрещено Конституцией РФ).





