Литва хочет лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку Кремля
Литва инициировала процесс лишения гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы за «дискредитацию государства». Литовское МВД обязало Департамент миграции начать соответствующую процедуру, сообщает Baltic News Service.
Департамент миграции попросил «компетентные ведомства» оценить ее высказывания о российско-украинском конфликте и президенте РФ Владимире Путине. Если там решат, что заявления Лиепы могут представлять угрозу безопасности республики, МВД предложит президенту Литвы лишить ее гражданства.
Илзе Лиепа — дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы, она получила гражданство Литвы в 2000-х.
В ноябре 2022 года Лиепа в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» выразила благодарность российской армии за, то что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». По ее словам, она поддерживает происходящее, потому что доверяет президенту Владимиру Путину.
Также балерина заявила, что ей жалко Украину, с которой связаны «какие-то части моей творческой жизни». По ее мнению, «это очень скорбно, нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода». Лиепа также утверждала, что россиянам с Путиным повезло, и призвала ввести цензуру и идеологию в стране (и то и другое запрещено Конституцией РФ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru