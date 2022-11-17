Лидеры G20 завершили саммит заявлением о кризисе на Украине и ситуации в мире

Лидеры стран «Группы двадцати» (G20) завершили саммит, который проходил 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В ходе встречи главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию в мире, а также инцидент с падением ракет на территории Польши.

По итогам саммита лидеры приняли итоговую декларацию, в которой многие осудили действия России. Тем не менее, в документе были изложены альтернативные точки зрения, пишет РИА ФАН.

Кроме того, страны «двадцатки» подчеркнули важность сохранения зерновой сделки и согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций, отмечает Ura.ru.

После завершения финальной сессии саммита G20 президент Индонезии Джоко Видодо передал председательские полномочия премьеру Индии Нарендре Моди.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндонезияСаммит G20
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