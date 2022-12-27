Лавров: В США угрожают «физическим устранением» Путина

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», – заявил министр.

Как отметил дипломат, ему неизвестно, вынашиваются ли такие идеи на самом деле. Однако эти люди должны «очень хорошо подумать» о потенциальных последствиях подобного плана.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что цель участия Соединенных Штатов в конфликте вокруг Украины — закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира».

