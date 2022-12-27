Лавров: В США угрожают «физическим устранением» Путина

Заявления неназванных чиновников из Министерства обороны США о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю фактически говорят об угрозе физического устранения президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

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«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», – заявил министр.

Как отметил дипломат, ему неизвестно, вынашиваются ли такие идеи на самом деле. Однако эти люди должны «очень хорошо подумать» о потенциальных последствиях подобного плана.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что цель участия Соединенных Штатов в конфликте вокруг Украины — закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФВладимир ПутинСергей Лавров
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