Лавров: Дальнейшее расширение ближневосточного кризиса недопустимо
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с коллегой из Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил российский дипломат, дальнейшее распространение палестино-израильского конфликта на территорию других стран региона и Сирии, в частности, является недопустимым. Министры обратили внимание на опасности попыток ряда внешних сил сделать Ближний Восток ареной сведения геополитических счетов.
Лавров указал на участившиеся удары ВВС Израиля по территории САР на фоне конфликта с движением ХАМАС и подчеркнул их недопустимость.
Российский министр считает, что катастрофа на десятилетия или столетия может возникнуть в результате уничтожения сектора Газа и изгнания из анклава 2 млн жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru