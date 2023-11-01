Лавров: Дальнейшее расширение ближневосточного кризиса недопустимо

Как заявил российский дипломат, дальнейшее распространение палестино-израильского конфликта на территорию других стран региона и Сирии, в частности, является недопустимым. Министры обратили внимание на опасности попыток ряда внешних сил сделать Ближний Восток ареной сведения геополитических счетов.

Лавров указал на участившиеся удары ВВС Израиля по территории САР на фоне конфликта с движением ХАМАС и подчеркнул их недопустимость.

Российский министр считает, что катастрофа на десятилетия или столетия может возникнуть в результате уничтожения сектора Газа и изгнания из анклава 2 млн жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

