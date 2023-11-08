Латвия заявила о нарушении воздушного пространства со стороны России
Латвия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны.
По данным военного ведомства, радар Военно-воздушных сил Латвии зафиксировал нарушение на границе с РФ. Это произошло 6 ноября. После пересечения воздушное судно якобы вернулось на территорию России.
Сообщение о нарушении отправили в Североатлантический альянс. В латвийский МИД вызван поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.
Ранее Польша отвергла обвинения Белоруссии в нарушении воздушной границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru