Латвия усилит охрану границы с Белоруссией
Латвия с 11 августа введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией, сообщается на сайте правительства прибалтийской республики.
Усиленный режим приграничной службы вводится до 10 февраля 2024 года. Мера действует в Даугавпилсе и на территориях Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского уездов.
Латвийские силовики получат право проникать в жилье и нежилые помещения для выявления укрытий незаконно пересекших границу лиц.
Министерстве национальной обороны Польши 8 августа сообщило о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией. Ранее Варшава разместила на востоке страны дополнительно две тысячи бойцов, передает «Радиоточка НСН».
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