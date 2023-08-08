Латвия усилит охрану границы с Белоруссией

Усиленный режим приграничной службы вводится до 10 февраля 2024 года. Мера действует в Даугавпилсе и на территориях Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского уездов.

Латвийские силовики получат право проникать в жилье и нежилые помещения для выявления укрытий незаконно пересекших границу лиц.

Министерстве национальной обороны Польши 8 августа сообщило о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией. Ранее Варшава разместила на востоке страны дополнительно две тысячи бойцов, передает «Радиоточка НСН».

