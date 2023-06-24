Латвия полностью прекратила выдавать россиянам визы из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
24 июня 202315:33
Латвия перестанет выдавать все типы виз гражданам России из-за ситуации в стране. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter-аккаунте.
Он добавил, что власти усилили охрану границ европейской страны, они пристально следят за развитием событий с ЧВК «Вагнер».
В ряде российских регионов введен режим контртеррористической операции. Против основателя военной компании Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru