Латвия полностью прекратила выдавать россиянам визы из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Латвия перестанет выдавать все типы виз гражданам России из-за ситуации в стране. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter-аккаунте.

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Он добавил, что власти усилили охрану границ европейской страны, они пристально следят за развитием событий с ЧВК «Вагнер».

В ряде российских регионов введен режим контртеррористической операции. Против основателя военной компании Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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