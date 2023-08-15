Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников

Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Пограничников вызвали из отпусков. Госпогранслужба запросила дополнительную поддержку и армии и полиции.

Министр обороны республики Инара Мурниеце заявила, что распорядилась направить на границу с Белоруссией дополнительные силы.

Латвия 11 августа ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПограничникиБелоруссияЛатвия

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