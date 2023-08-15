Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников
15 августа 202322:58
Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пограничников вызвали из отпусков. Госпогранслужба запросила дополнительную поддержку и армии и полиции.
Министр обороны республики Инара Мурниеце заявила, что распорядилась направить на границу с Белоруссией дополнительные силы.
Латвия 11 августа ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru