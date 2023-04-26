Kyodo: Япония планирует с 29 апреля отменить все ковидные ограничения на въезд

Японские власти намерены с 29 апреля отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд, сообщает Kyodo.

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По данным агентства, это может быть связано с приближающимися длинными праздниками, когда многие жители предпочитают путешествовать.

Кроме того, власти Японии планирую пересмотреть статус COVID-19, переведя его в разряд менее опасных вирусов.

В настоящее время для въезда в Японию требуется либо сертификат о вакцинации тремя дозами, либо справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанная за 72 часа до вылета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вводить дополнительные меры безопасности из-за штамма коронавируса «Арктур», пишут «Известия».