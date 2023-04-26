Kyodo: Япония планирует с 29 апреля отменить все ковидные ограничения на въезд
Японские власти намерены с 29 апреля отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд, сообщает Kyodo.
{{related_post_b4IuSSztQ}}
По данным агентства, это может быть связано с приближающимися длинными праздниками, когда многие жители предпочитают путешествовать.
Кроме того, власти Японии планирую пересмотреть статус COVID-19, переведя его в разряд менее опасных вирусов.
В настоящее время для въезда в Японию требуется либо сертификат о вакцинации тремя дозами, либо справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанная за 72 часа до вылета.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вводить дополнительные меры безопасности из-за штамма коронавируса «Арктур», пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Попова заявила об опасности распространения штамма «Арктур»
- Совфед разрешил участвовать в миротворческих миссиях всем военным
- Депутат Госдумы объяснил введение налога на сбор грибов и ягод
- Чехия внесла в черный список патриарха Русской православной церкви Кирилла
- В Белгородской области арестовали россиянина, планировавшего воевать за ВСУ
- Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске
- Kyodo: Япония планирует с 29 апреля отменить все ковидные ограничения на въезд
- Ян Непомнящий проиграл Дин Лиженю 12 партию матча за звание чемпиона мира по шахматам
- Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена
- Глава СНБО Данилов: Сдача Артемовска приведет к обвалу фронта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru