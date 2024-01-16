КСИР ударил по причастным к теракту в Кермане террористам в Сирии
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об ударе баллистическими ракетами по базе террористов в Сирии, причастных к теракту в городе Керман у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на командование корпуса.
«Стражи ... выявили местонахождение и уничтожили командиров и боевиков, находящихся на севере Сирии, которые несут ответственность за совершенные в Кермане злодеяния», — указано в заявлении.
Отмечается, что КСИР атаковал лагерь наемников в Идлибе — базу боевиков ответвления группировки «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация) «Провинция Хорасан». По данным СМИ, американские военные перебросили группу террористов отсюда на ирано-афганскую границу, затем радикалы проникли в Керман.
Взрывы близ кладбища, где похоронен генерал Сулеймани, произошли 3 января во время поминальной церемонии. В результате теракта погибли 89 человек, напоминает «Свободная пресса».
Ранее КСИР заявил об атаках по нескольким объектам в иракском Эрбиле в ответ на недавние теракты в Иране, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru