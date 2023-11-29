Красный полумесяц: Израиль не пускает врачей в лагерь беженцев Дженин

Отмечается, что израильские силы не дают медикам добраться до лагеря беженцев, даже не смотря на присутствие там раненых, чья жизнь находится под угрозой.

Ранее, 28 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в общей сложности из сектора Газа освободили 74 заложника. По его словам, в числе освобожденных 50 женщин и детей. Нетаньяху заверил, что Израиль добьется возвращения всех заложников без исключения, передает «Радиоточка НСН».

