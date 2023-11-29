Красный полумесяц: Израиль не пускает врачей в лагерь беженцев Дженин
Израильские силы не пускают медиков в лагерь беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан для оказания помощи раненым. Об этом сообщило палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X.
Отмечается, что израильские силы не дают медикам добраться до лагеря беженцев, даже не смотря на присутствие там раненых, чья жизнь находится под угрозой.
Ранее, 28 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в общей сложности из сектора Газа освободили 74 заложника. По его словам, в числе освобожденных 50 женщин и детей. Нетаньяху заверил, что Израиль добьется возвращения всех заложников без исключения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российские фигуристы Морозова и Еременко хотят перейти под флаг Франции
- МИД: В список для обмена Израиля и ХАМАС включили дочь гражданина РФ
- Госдолг России достиг 17% от ВВП
- Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ
- В России зафиксировали рекордные показатели занятости
- Мошенники начали рассылать россиянам сообщения в мессенджерах о взломе Госуслуг
- Красный полумесяц: Израиль не пускает врачей в лагерь беженцев Дженин
- Суд постановил исключить из санкционного списка ЕС Александра Пумпянского
- В УФСИН по Мордовии сообщили об избиении американца Уилана другим заключенным
- ВЦИОМ: Россияне хотят чаще заниматься сексом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru