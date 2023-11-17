КПП «Рафах» пересекли еще 200 россиян и членов их семей
Пункт пропуска «Рафах» 17 ноября пересекли ещё около 200 россиян и членов их семей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве указали, что граждан РФ встречают спасатели и медики «Центроспаса».
«На данный момент это самая многочисленная группа наших соотечественников, которых удалось эвакуировать с территории сектора Газа», — отметили в МЧС.
В сообщении уточняется, что россияне будут направлены в египетский Каир, где им окажут медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием и водой, при необходимости помогут с оформлением документов.
Ранее в Москву из Каира спецбортом МЧС РФ была доставлена третья группа эвакуированных из сектора Газа россиян. В неё вошли 120 человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru