КПП «Рафах» пересекли еще 200 россиян и членов их семей

Пункт пропуска «Рафах» 17 ноября пересекли ещё около 200 россиян и членов их семей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

МЧС РФ: из сектора Газа осталось эвакуировать 400 россиян

В ведомстве указали, что граждан РФ встречают спасатели и медики «Центроспаса».

«На данный момент это самая многочисленная группа наших соотечественников, которых удалось эвакуировать с территории сектора Газа», — отметили в МЧС.

В сообщении уточняется, что россияне будут направлены в египетский Каир, где им окажут медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием и водой, при необходимости помогут с оформлением документов.

Ранее в Москву из Каира спецбортом МЧС РФ была доставлена третья группа эвакуированных из сектора Газа россиян. В неё вошли 120 человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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