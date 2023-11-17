КПП «Рафах» пересекли еще 200 россиян и членов их семей

В ведомстве указали, что граждан РФ встречают спасатели и медики «Центроспаса».

«На данный момент это самая многочисленная группа наших соотечественников, которых удалось эвакуировать с территории сектора Газа», — отметили в МЧС.

В сообщении уточняется, что россияне будут направлены в египетский Каир, где им окажут медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием и водой, при необходимости помогут с оформлением документов.

Ранее в Москву из Каира спецбортом МЧС РФ была доставлена третья группа эвакуированных из сектора Газа россиян. В неё вошли 120 человек, сообщает RT.

