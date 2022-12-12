Косовом может подать заявку на вступление в ЕС 15 декабря

Косово официально подаст заявку на вступление в Европейский союз в четверг, 15 декабря. Об этом стал известно телеканалу RTK – «Радио и телевидение Косово». Редакция ссылается на копию заявки, в которой присоединение к ЕС обозначено «стратегической целью» частично признанной республики.

В свою очередь испанское агентство EFE передает, что вице-премьер Косова Бесник Бислими находится в Брюсселе с целью подготовки процедуры подачи заявки. Каким образом это произойдёт до сих пор не ясно, поскольку пять членов Евросоюза - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния - не признали независимость Косова.