Косовом может подать заявку на вступление в ЕС 15 декабря
Косово официально подаст заявку на вступление в Европейский союз в четверг, 15 декабря. Об этом стал известно телеканалу RTK – «Радио и телевидение Косово». Редакция ссылается на копию заявки, в которой присоединение к ЕС обозначено «стратегической целью» частично признанной республики.
В свою очередь испанское агентство EFE передает, что вице-премьер Косова Бесник Бислими находится в Брюсселе с целью подготовки процедуры подачи заявки. Каким образом это произойдёт до сих пор не ясно, поскольку пять членов Евросоюза - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния - не признали независимость Косова.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предупредил, что Белград постарается помешать планам Приштины. Для этого страны – члены ЕС, которые не признали независимость Косова, должны будут оспорить саму возможность постановки вопроса о независимости в качестве предмета обсуждения в Евросоюзе.
Между Приштиной и Белградом произошло очередное обострение после того, как спецназ полиции Косова на бронетехнике вошел в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич назвал ситуацию «крайне тяжелой». В случае эскалации конфликта Россия сможет поддержать Сербию только дипломатически, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член Совета Федерации Андрей Климов.
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