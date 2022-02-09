Королева Дании заразилась коронавирусом
Королева Дании Маргрете II заболела COVID-19. Об этом сообщает в среду её пресс-служба. Как уточняется, глава государства накануне получила положительный результат теста на коронавирус. У неё в настоящее время наблюдаются лишь легкие симптомы заболевания, но вследствие инфекции монаршей особе придётся отказаться от запланированного ранее зимнего отпуска и остаться на время болезни у себя во дворце, подчеркнули в пресс-службе.
Как отмечается, королева заразилась коронавирусом, хотя ранее она трижды вакцинировалась. Третью дозу она получила в конце ноября.
Первой в королевском семействе заболела наследная принцесса Мэри, затем принц Кристиан, и вот дошла очередь и до самой королевы.
Ранее российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН высказал мнение, что говорить о «победе» над новым коронавирусом ещё рано, если вообще можно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru