Королева Дании заразилась коронавирусом

Королева Дании Маргрете II заболела COVID-19. Об этом сообщает в среду её пресс-служба. Как уточняется, глава государства накануне получила положительный результат теста на коронавирус. У неё в настоящее время наблюдаются лишь легкие симптомы заболевания, но вследствие инфекции монаршей особе придётся отказаться от запланированного ранее зимнего отпуска и остаться на время болезни у себя во дворце, подчеркнули в пресс-службе.

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Как отмечается, королева заразилась коронавирусом, хотя ранее она трижды вакцинировалась. Третью дозу она получила в конце ноября.

Первой в королевском семействе заболела наследная принцесса Мэри, затем принц Кристиан, и вот дошла очередь и до самой королевы.

Ранее российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН высказал мнение, что говорить о «победе» над новым коронавирусом ещё рано, если вообще можно.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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