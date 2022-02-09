Королева Дании заразилась коронавирусом

Как отмечается, королева заразилась коронавирусом, хотя ранее она трижды вакцинировалась. Третью дозу она получила в конце ноября.

Первой в королевском семействе заболела наследная принцесса Мэри, затем принц Кристиан, и вот дошла очередь и до самой королевы.

Ранее российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН высказал мнение, что говорить о «победе» над новым коронавирусом ещё рано, если вообще можно.

