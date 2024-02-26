Конгрессвумен отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным

«В то же время когда демократы внезапно озаботились тем, что [Навальный] умер в тюрьме, они же активно сажают участников событий 6 января [штурм Капитолия в 2021 году], а Министерство юстиции [президента США Джо Байдена] пытается посадить [экс-президента Дональда] Трампа в тюрьму до конца его жизни, что было бы равносильно смертному приговору», — заявила конгрессвумен.

Ранее Великобритания ввела санкции против сотрудников ИК-3 в поселке Харп ЯНАО, где умер оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

