Конгрессвумен отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин указала на странице в X на лицемерие демократов в американских органах власти в ситуации со смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
«В то же время когда демократы внезапно озаботились тем, что [Навальный] умер в тюрьме, они же активно сажают участников событий 6 января [штурм Капитолия в 2021 году], а Министерство юстиции [президента США Джо Байдена] пытается посадить [экс-президента Дональда] Трампа в тюрьму до конца его жизни, что было бы равносильно смертному приговору», — заявила конгрессвумен.
Ранее Великобритания ввела санкции против сотрудников ИК-3 в поселке Харп ЯНАО, где умер оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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