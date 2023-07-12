Конгрессвумен Грин инициировала поправки о прекращении помощи Киеву

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила в Twitter о том, что внесла ряд поправок в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2024 финансовый год.

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Среди них есть те, что предписывают американскому лидеру Джо Байдену начать процесс выхода страны из НАТО, а также приостановить выделение помощи Украине до завершения конфликта вокруг бывшей советской республики дипломатическими средствами.

Также Грин внесла поправки, запрещающие поставки Киеву истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Ранее в Белом доме заявили, что США передадут истребители F-16 Украине еще до конца конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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