Среди них есть те, что предписывают американскому лидеру Джо Байдену начать процесс выхода страны из НАТО, а также приостановить выделение помощи Украине до завершения конфликта вокруг бывшей советской республики дипломатическими средствами.

Также Грин внесла поправки, запрещающие поставки Киеву истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Ранее в Белом доме заявили, что США передадут истребители F-16 Украине еще до конца конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

