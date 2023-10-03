Конгрессмены попросили Байдена ввести санкции против Азербайджана
75 членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана, а также прекратить оказывать ему военную помощь. Инициаторами письма стали экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и конгрессмен Анна Эшу.
Авторы обращения осудили «неспровоцированное военное нападение» Азербайджана на Нагорный Карабах и «жестокую девятимесячную осаду», передает «Арменпресс».
Конгрессмены также призвали оказать гуманитарную помощь местному населению и послать международных наблюдателей в Лачинский коридор. Политики потребовали провести амнистию властям Нагорного Карабаха.
Также конгрессмены предложили ввести против азербайджанских чиновников санкции в рамках «закона Магнитского».
Любые решения, принятые под давлением или под угрозами, не могут быть легитимными, но на ликвидации Нагорно-Карабахской республики Азербайджан не остановится, предположил в эфире НСН Арман Абовян.
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