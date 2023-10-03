Конгрессмены попросили Байдена ввести санкции против Азербайджана

Конгрессмены также призвали оказать гуманитарную помощь местному населению и послать международных наблюдателей в Лачинский коридор. Политики потребовали провести амнистию властям Нагорного Карабаха.

Также конгрессмены предложили ввести против азербайджанских чиновников санкции в рамках «закона Магнитского».

Любые решения, принятые под давлением или под угрозами, не могут быть легитимными, но на ликвидации Нагорно-Карабахской республики Азербайджан не остановится, предположил в эфире НСН Арман Абовян.

