Конгрессмен обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию
Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг пытается вмешаться в демократический процесс в США. Об этом заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
Обвинения против бывшего президента Дональда Трампа конгрессмен назвал политизированными. Прокурор Манхэттена использует федеральные средства для вмешательства в демократию, написал Брэгг на своей странице в Twitter (заблокированная в России социальная сеть).
По мнению спикера палаты представителей, прокурор использует правосудие в качестве оружия и должен понести за это ответственность.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации документов. Его подозревают в выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемом романе.
В Белом доме заявили, что президента Джо Байдена не интересует предъявление обвинений Трампу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru