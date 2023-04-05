Конгрессмен обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию

Обвинения против бывшего президента Дональда Трампа конгрессмен назвал политизированными. Прокурор Манхэттена использует федеральные средства для вмешательства в демократию, написал Брэгг на своей странице в Twitter (заблокированная в России социальная сеть).

По мнению спикера палаты представителей, прокурор использует правосудие в качестве оружия и должен понести за это ответственность.

Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации документов. Его подозревают в выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемом романе.

В Белом доме заявили, что президента Джо Байдена не интересует предъявление обвинений Трампу, передает «Радиоточка НСН».

