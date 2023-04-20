Конгресс США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, ограничивающий участие трансгендеров в спортивных соревнованиях, сообщают СМИ.
На принятии документа настаивала Республиканская партия. Законопроект запрещает школам допускать трансгендеров к женским соревнованиям.
Речь идет о сменивших пол мужчинах, уточняется в проекте закона.
Президент США Джо Байден пообещал наложить на законопроект вето. Реакции главы государства на одобрение документа в конгрессе пока не последовало.
Участие трансгендеров в женских соревнованиях ранее запретила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Мера касается всех дисциплин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Хуснуллин допустил введение рассрочки на покупку жилья
- Конгресс США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
- В Воронежской области отменили салют на День Победы
- Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
- Концерн Henkel подписал договор о продаже бизнеса в РФ
- Под Тулой перевернулся комплекс ПВО С-400
- Макрон отказался уходить с поста президента
- В Донецке сообщили о попытках солдат ВСУ сбежать из Артемовска
- В Москве на Коровинском шоссе перевернулся грузовик
- Балицкий: ВСУ заняли часть серой зоны в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru