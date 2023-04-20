Конгресс США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, ограничивающий участие трансгендеров в спортивных соревнованиях, сообщают СМИ.

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На принятии документа настаивала Республиканская партия. Законопроект запрещает школам допускать трансгендеров к женским соревнованиям.

Речь идет о сменивших пол мужчинах, уточняется в проекте закона.

Президент США Джо Байден пообещал наложить на законопроект вето. Реакции главы государства на одобрение документа в конгрессе пока не последовало.

Участие трансгендеров в женских соревнованиях ранее запретила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Мера касается всех дисциплин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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