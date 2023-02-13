Компанию Mars оштрафовали из-за упавших в чан с шоколадом работников
Американская кондитерская компания Mars Wrigley, также владеющая марками Snickers и M&M's, была оштрафована на 14,5 тысячи долларов, сообщает управление по охране труда США.
В сообщении говорится, что основанием для штрафа стал инцидент, произошедший в июне 2022 года, когда на фабрике в Элизабеттауне (штат Пенсильвания) два работника упали в резервуар, частично заполненный шоколадом.
По данным местных СМИ, спасателям пришлось проделать в чане дыру, что бы вызволить пострадавших.
По решению управления по охране труда США компания Mars Wrigley заплатит штраф в размере 14,5 тысячи долларов. Была ли выплачена какая-либо компенсация рабочим не сообщается, но известно, что шоколад в чане был марки Dove, также принадлежащей Mars Wrigley.
Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту падения лифта в «Президент-отеле», в результате которого погибли двое рабочих, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Столтенберг заявил, что альянс готов быть частью переговорных решений по Украине
- «Так и будет»: Путин предрек победу России над фашизмом
- В Турции после землетрясений снесут город Нурдагы
- «Напишите в телегу»: Блогер Некоглай ответил МВД России
- СМИ: Рост цен на уголь в Польше за год составил до 200%
- В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд
- Полузащитник Малком заявил, что не расстроился из-за сорвавшегося перехода в «ПСЖ»
- База Росгвардии для подготовки 500 бойцов одновременно может появиться в Воронеже
- В ДНР предрекли скорую сдачу украинских военных в Артемовске
- Столтенберг: Ожидание крупнокалиберных боеприпасов составляет до 2,5 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru