Компанию Mars оштрафовали из-за упавших в чан с шоколадом работников

В сообщении говорится, что основанием для штрафа стал инцидент, произошедший в июне 2022 года, когда на фабрике в Элизабеттауне (штат Пенсильвания) два работника упали в резервуар, частично заполненный шоколадом.

По данным местных СМИ, спасателям пришлось проделать в чане дыру, что бы вызволить пострадавших.

По решению управления по охране труда США компания Mars Wrigley заплатит штраф в размере 14,5 тысячи долларов. Была ли выплачена какая-либо компенсация рабочим не сообщается, но известно, что шоколад в чане был марки Dove, также принадлежащей Mars Wrigley.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту падения лифта в «Президент-отеле», в результате которого погибли двое рабочих, сообщает НСН.

