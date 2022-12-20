Командир «Ахмата» заявил об отказе украинских войск идти в атаку
Войска ВСУ выдохлись и отказываются атаковать позиции российских войск в районе Артемовска и Соледара. Об этом заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире интервью телеканалу «Россия 1».
Алаудинов подчеркнул, что Вооруженные силы России перемещаются приличными темпами на всей длине линии соприкосновения. Собеседник телеканала добавил, что украинские войска массово отказываются от боевых действий и от нахождения на передовой.
Ранее Алаудинов заявил, что российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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