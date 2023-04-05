Командир «Ахмата»: ВСУ не смогут захватить Крым

С его точки зрения, захват полуострова для украинской армии — нечто «сверхъестественное». Сейчас ВСУ, отметил Алаудинов, могут удерживать лишь уже занятые участки фронта.

Ранее Алаудинов заявил, что возможное контрнаступление украинской армии окажется для Киева последним. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

