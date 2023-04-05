Командир «Ахмата»: ВСУ не смогут захватить Крым

Командир спецназа «Ахмат», помощник чеченского лидера Рамзана Кадырова Апты Алаудинов заявил, что военнослужащие ВСУ не смогут захватить Крым. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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С его точки зрения, захват полуострова для украинской армии — нечто «сверхъестественное». Сейчас ВСУ, отметил Алаудинов, могут удерживать лишь уже занятые участки фронта.

Ранее Алаудинов заявил, что возможное контрнаступление украинской армии окажется для Киева последним. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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