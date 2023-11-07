Колонна президента Палестины Аббаса подверглась нападению

В результате обстрела колонны убит один человек. По предварительным данным, он входил в состав личной охраны президента Палестины.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Дети Абу Джанделя». Она предъявила Аббасу ультиматум и потребовала содействовать прекращению огня в секторе Газа.

Президент Палестины ранее встретился с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Аббас призвал противоборствующие стороны в секторе Газа прекратить огонь и начать переговоры.

Президент Палестины 5 ноября заявил о готовности вернуться к управлению сектором Газа. В настоящее время анклав контролирует радикальное движение ХАМАС, напоминает «Радиоточка НСН».

