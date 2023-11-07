Колонна президента Палестины Аббаса подверглась нападению
Колонна лидера Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению, сообщило турецкое издание Hurriyet.
В результате обстрела колонны убит один человек. По предварительным данным, он входил в состав личной охраны президента Палестины.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Дети Абу Джанделя». Она предъявила Аббасу ультиматум и потребовала содействовать прекращению огня в секторе Газа.
Президент Палестины ранее встретился с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Аббас призвал противоборствующие стороны в секторе Газа прекратить огонь и начать переговоры.
Президент Палестины 5 ноября заявил о готовности вернуться к управлению сектором Газа. В настоящее время анклав контролирует радикальное движение ХАМАС, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в РФ весной 2024 года
- Школьница из Перми установила рекорд России по отжиманиям с дополнительным весом
- Колонна президента Палестины Аббаса подверглась нападению
- Хоккеист на BMW протаранил авто ДПС при попытке сбить инспектора в Москве
- Клуб Ла Лиги «Гранада» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента
- Брата певца Хулио Иглесиаса получил полгода тюрьмы за налоговое преступление
- Пассажиров поезда «Москва — Челябинск» эвакуировали в Рязани
- Киевский таксист, уволенный за русский язык, ответил на оскорбления
- ПВО сбила третий за день беспилотник ВСУ над Брянской областью
- СМИ: МВД ФРГ предупредило евреев об опасности в годовщину «Хрустальной ночи»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru