Кнессет Израиля принял разделивший общество проект судебной реформы

Кнессет (однопалатный представительный и законодательный орган власти) Израиля большинством голосов принял законопроект о судебной реформе, который вызывал серьёзные разногласия в обществе. Как отмечает Times of Israel, документ одобрен на фоне массовых протестов и провала переговоров по достижению компромисса.

Депутаты, представляющие оппозиционные силы, бойкотировали финальное голосование. Закон принят с перевесом в 4 голоса. Он, в частности, вводит запрет для судов на проверку обоснованности решений правительства и отдельных министров.

Голосованию предшествовали непрерывные дебаты на протяжении 30 часов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», параллельно проходили демонстрации сторонников и противников законодательной новеллы.

