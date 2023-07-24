Кнессет Израиля принял разделивший общество проект судебной реформы
Кнессет (однопалатный представительный и законодательный орган власти) Израиля большинством голосов принял законопроект о судебной реформе, который вызывал серьёзные разногласия в обществе. Как отмечает Times of Israel, документ одобрен на фоне массовых протестов и провала переговоров по достижению компромисса.
Депутаты, представляющие оппозиционные силы, бойкотировали финальное голосование. Закон принят с перевесом в 4 голоса. Он, в частности, вводит запрет для судов на проверку обоснованности решений правительства и отдельных министров.
Голосованию предшествовали непрерывные дебаты на протяжении 30 часов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», параллельно проходили демонстрации сторонников и противников законодательной новеллы.
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