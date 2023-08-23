КНДР запустила ракету в сторону Японии

КНДР запустила ракету в 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск). В японской префектуре Окинава объявили воздушную тревогу.

Власти Японии призвали при обнаружении неизвестных предметов не приближаться к ним, а сообщать в полицию.

Как сообщала «Радиоточка НСН», министр обороны КНДР Кан Сун Нам ранее заявил о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове. Генерал обвинил в провоцировании конфликта США и Южную Корею.

