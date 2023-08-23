КНДР запустила ракету в сторону Японии
23 августа 202322:50
Выпущенная Северной Кореей ракета перелетела через территорию Японии, пишет РИА Новости.
КНДР запустила ракету в 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск). В японской префектуре Окинава объявили воздушную тревогу.
Власти Японии призвали при обнаружении неизвестных предметов не приближаться к ним, а сообщать в полицию.
Как сообщала «Радиоточка НСН», министр обороны КНДР Кан Сун Нам ранее заявил о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове. Генерал обвинил в провоцировании конфликта США и Южную Корею.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саркози: конфликт на Украине не приведет к ослаблению России
- Росавиация подтвердила присутствие Пригожина на борту упавшего самолета
- В Брянской области сбили два украинских беспилотника
- КНДР запустила ракету в сторону Японии
- Под Пятигорском ГАЗель насмерть сбила детей-велосипедистов
- Суд арестовал фигуранта дела о смертельной экскурсии в Москве
- Белый дом: президент США Байден в курсе крушения самолета в Тверской области
- Обслуживание автомобилей Lada сильнее всего подорожало в 2023 году
- Зеленский назвал провокацией обмен территорий на членство в НАТО
- Экс-разведчик Риттер предрек отступление ВСУ за Днепр
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru