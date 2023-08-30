КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает РИА Новости.

Прааметры полета ракеты пока не приводится, Южная Корея идентифицировала ее как неизвестную.

Неделей ранее Пхеньян также выполнил пуск ракеты в направлении Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЯпонияКНДР

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