КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
30 августа 202318:03
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает РИА Новости.
Прааметры полета ракеты пока не приводится, Южная Корея идентифицировала ее как неизвестную.
Неделей ранее Пхеньян также выполнил пуск ракеты в направлении Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru