КНДР: милитаризация космоса США может привести к ядерной войне
Военная экспансия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также милитаризация космоса со стороны Вашингтона могут стать причиной нарушения стратегического баланса и привести к ядерной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исследователя Национального управления аэрокосмических технологий Северной Кореи Ли Сон Чжина.
По его словам, развертывание американских сил в АТР является прикрытием для нанесения упреждающего удара по антиамериканским государствам. Реальная цель США — использовать космическое пространство для наращивания потенциала упреждающего удара по соседям, отметил эксперт.
Отмечается, что в такой ситуации КНДР вынуждена принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
Ранее в КНДР заявили, что враждебность США к Пхеньяну и Москве пересекла красную черту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет
- Большинство россиян планируют путешествовать по России в новогодние праздники
- ХАМАС: задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля
- КНДР: милитаризация космоса США может привести к ядерной войне
- Байден дал показания в рамках расследования дела о хранении секретных документов
- СМИ: Трамп отказался от встречи с республиканцами в Конгрессе перед выборами спикера
- СМИ: США в состоянии совместить военную помощь Израилю и Украине
- Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром»
- Эйфелеву башню подсветили в цвета флага Израиля
- Водителей Подмосковья предупредили о гололедице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru