КНДР: милитаризация космоса США может привести к ядерной войне

Военная экспансия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также милитаризация космоса со стороны Вашингтона могут стать причиной нарушения стратегического баланса и привести к ядерной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исследователя Национального управления аэрокосмических технологий Северной Кореи Ли Сон Чжина.

Госдеп: Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном по ядерной программе КНДР

По его словам, развертывание американских сил в АТР является прикрытием для нанесения упреждающего удара по антиамериканским государствам. Реальная цель США — использовать космическое пространство для наращивания потенциала упреждающего удара по соседям, отметил эксперт.

Отмечается, что в такой ситуации КНДР вынуждена принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

Ранее в КНДР заявили, что враждебность США к Пхеньяну и Москве пересекла красную черту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КНДРКосмосСША

Горячие новости

Все новости

партнеры