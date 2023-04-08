КНДР испытала подводную систему стратегического оружия

Испытание состоялось в период с 4 по 7 апреля. Проверка подводного ударного беспилотника началась в порту Каджин. Система прошла 1000 км под водой и 7 апреля достигла порта Рендэ и места имитируемой цели. Испытательный боеприпас взорвался под водой.

Отмечается, что испытания системы подводного стратегического вооружения прошли успешно, подтвердив ее надежность и «смертоносную атакующую способность».

