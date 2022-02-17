KLM отменила около 170 рейсов из-за непогоды
17 февраля 202223:19
Авиакомпания KLM отменила 167 рейсов на пятницу из-за негативного прогноза погоды. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно синоптикам, на Нидерланды надвигается буря со скоростью ветра до 27 м/с. В стране объявили оранжевый уровень погодной опасности.
В компании также не исключили возможные задержки вылетов рейсов. Железнодорожные компании также заявили о вероятности задержек рейсов и призвали воздержаться по возможности от поездок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru