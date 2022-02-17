KLM отменила около 170 рейсов из-за непогоды

Согласно синоптикам, на Нидерланды надвигается буря со скоростью ветра до 27 м/с. В стране объявили оранжевый уровень погодной опасности.

В компании также не исключили возможные задержки вылетов рейсов. Железнодорожные компании также заявили о вероятности задержек рейсов и призвали воздержаться по возможности от поездок.

