KLM отменила около 170 рейсов из-за непогоды

Авиакомпания KLM отменила 167 рейсов на пятницу из-за негативного прогноза погоды. Об этом сообщает ТАСС.

В Италии авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Украиной

Согласно синоптикам, на Нидерланды надвигается буря со скоростью ветра до 27 м/с. В стране объявили оранжевый уровень погодной опасности.

В компании также не исключили возможные задержки вылетов рейсов. Железнодорожные компании также заявили о вероятности задержек рейсов и призвали воздержаться по возможности от поездок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НидерландыСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры