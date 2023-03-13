Кличко рассказал о готовившейся эвакуации киевлян в январе

Руководство Киева планировало эвакуировать жителей украинской столицы в январе 2023 года из-за напряженной энергетической ситуации. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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По словам градоначальника, в январе киевляне пережили самый продолжительный блэкаут без воды и электричества (14 часов).

Кличко добавил, что не допустить подобного сценария позволили поставленные ФРГ комплексы ПВО IRIS-T.

Ранее Кличко заявил, что 40% жителей Киева остались без отопления.

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:ЭвакуацияКиевВиталий Кличко
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