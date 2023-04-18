Китай запретил бизнесменам вести дела с крупными производителями оружия США

Тайвань планирует закупить порядка 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять возможным атакам Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным СМИ, Тайвань закупит ракеты именно наземного базирования, в то время, как раньше остров покупал только корабельные версии Harpoon, производящиеся компанией Boeing.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил «Радиоточке НСН», что учения Китая вокруг Тайваня - это демонстрация силы, а не угроза.

