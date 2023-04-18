Китай запретил бизнесменам вести дела с крупными производителями оружия США

Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense, сообщает министерство коммерции страны.

Уточняется, что решение связано с тем, что данные компании поставляют оружие Тайваню. В министерстве предупредили, что нарушители среди предпринимателей понесут ответственность.

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Тайвань планирует закупить порядка 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять возможным атакам Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным СМИ, Тайвань закупит ракеты именно наземного базирования, в то время, как раньше остров покупал только корабельные версии Harpoon, производящиеся компанией Boeing.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил «Радиоточке НСН», что учения Китая вокруг Тайваня - это демонстрация силы, а не угроза.

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ФОТО: РИА Новости
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