Китай запретил бизнесменам вести дела с крупными производителями оружия США
Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense, сообщает министерство коммерции страны.
Уточняется, что решение связано с тем, что данные компании поставляют оружие Тайваню. В министерстве предупредили, что нарушители среди предпринимателей понесут ответственность.
Тайвань планирует закупить порядка 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять возможным атакам Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным СМИ, Тайвань закупит ракеты именно наземного базирования, в то время, как раньше остров покупал только корабельные версии Harpoon, производящиеся компанией Boeing.
Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил «Радиоточке НСН», что учения Китая вокруг Тайваня - это демонстрация силы, а не угроза.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Вышел первый трейлер экранизации повести Булычева «Сто лет тому вперед»
- Сборную России по баскетболу отстранили от отборочного турнира на Олимпийские игры
- МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори
- Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году
- Украина объявила о выходе из двух соглашений с Россией и СНГ
- Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке
- Алиев призвал армян Карабаха принять гражданство Азербайджана или переехать
- В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода
- Китай запретил бизнесменам вести дела с крупными производителями оружия США
- Боррель признал разногласия и ошибки ЕС в отношении Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru