Китай призвал Россию и Украину соблюдать гуманитарное право после разрушений на Каховской ГЭС

Китай на фоне подрыва плотины Каховской ГЭС обратился к России и Украине с призывом обеспечить безопасность гражданского населения и инфраструктуры и соблюдать гуманитарное право. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщило агентство РИА Новости.

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В ходе брифинга дипломат добавил, что Китай обеспокоен экономическими, гуманитарными и экологическими последствиями инцидента.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня из-за падения уровня воды после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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