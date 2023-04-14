Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли

Китай и Бразилия в пятницу подписали соглашение в области торговли, инвестиций и цифровой экономики, сообщают китайские СМИ.

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На подписании документов присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула Да Силва. Последний находится в Поднебесной с официальным визитом.

Местное телевидение также сообщает, что стороны подписали документы о двустороннем сотрудничестве в борьбе с бедностью, а также космической отрасли.

Ранее резидент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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