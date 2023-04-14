Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли
Китай и Бразилия в пятницу подписали соглашение в области торговли, инвестиций и цифровой экономики, сообщают китайские СМИ.
На подписании документов присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула Да Силва. Последний находится в Поднебесной с официальным визитом.
Местное телевидение также сообщает, что стороны подписали документы о двустороннем сотрудничестве в борьбе с бедностью, а также космической отрасли.
Ранее резидент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Экс-советник Кучмы Соскин предрек прекращение западной поддержки ВСУ к лету
- СМИ: Ростовского прокурора арестовали по делу во взятке
- В ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу полиции Мариуполя
- Китай и Бразилия выступили за обсуждение вопроса расширения БРИКС
- Генпрокуратура Белоруссии одобрила перевод россиянки Сапеги в Россию
- Умер народный артист России Вадим Кешнер
- Дания намерена в ближайшие недели передать Украине САУ Caesar
- Илон Маск предложил ввести пожизненное заключение за смену пола детям
- Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли
- Американскому военному предъявили официальное обвинение в утечке данных Пентагона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru