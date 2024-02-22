Кинорежиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
22 февраля 202410:44
Кинорежиссер Грета Гервиг, снявшая фильм «Барби», признана женщиной года по версии журнала Time, сообщает издание.
Её фотография украсит обложку мартовского выпуска журнала. Гервиг - первая женщина режиссер, чья картина в прокате заработала более $1,4 млрд.
«Барби» стал также самым кассовым фильмом киностудии Warner Bros.
Ранее Билли Айлиш получила премию американского союза композиторов за саундтрек к «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru