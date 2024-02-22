Кинорежиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time

Кинорежиссер Грета Гервиг, снявшая фильм «Барби», признана женщиной года по версии журнала Time, сообщает издание.

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Её фотография украсит обложку мартовского выпуска журнала. Гервиг - первая женщина режиссер, чья картина в прокате заработала более $1,4 млрд.

«Барби» стал также самым кассовым фильмом киностудии Warner Bros.

Ранее Билли Айлиш получила премию американского союза композиторов за саундтрек к «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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