Ким Чен Ын призвал начать подготовку к запуску спутника-разведчика
19 апреля 202305:17
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать подготовку к запуску первого северокорейского разведывательного спутника, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его словам, это должно повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Ким Чен Ын поставил задачу наращивать потенциал разведки и сбора информации КНДР.
Ранее Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Ким Чен Ын призвал начать подготовку к запуску спутника-разведчика
- Песков не подтвердил обсуждение в Кремле второй волны частичной мобилизации
- Российские силы контролируют около 90% Артемовска
- Съемки фильма «Раст» с Болдуином возобновят в ближайшие дни
- СМИ: Гутерреш был удивлен решением Украины
- Лавров: США могут обмануть в любой момент
- Бастрыкин поручил доложить о ситуации с девочкой, получившей ожоги во время перелета в Египет
- Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран
- Жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам больше 13 млн рублей
- Google могут оштрафовать в России на 4 млн рублей
18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru