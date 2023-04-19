Ким Чен Ын призвал начать подготовку к запуску спутника-разведчика

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать подготовку к запуску первого северокорейского разведывательного спутника, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны

По его словам, это должно повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Ким Чен Ын поставил задачу наращивать потенциал разведки и сбора информации КНДР.

Ранее Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникиКНДРКим Чен Ын

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