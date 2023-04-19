Ким Чен Ын призвал начать подготовку к запуску спутника-разведчика

По его словам, это должно повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Ким Чен Ын поставил задачу наращивать потенциал разведки и сбора информации КНДР.

Ранее Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

