Кеннеди-младший выступил за усиление границы юга США и прекращение помощи Киеву

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший выступает за ужесточение безопасности границы с Мексикой и прекращение финансовой помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу его избирательного штаба.

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Там заявили, что позиция политика отличается как от позиции главы государства Джо Байдена, так и от позиции республиканцев.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Байден блокировал мирные соглашения по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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