Казахстан построит новые погранзаставы на границе с Россией

По его словам, возведение 50 комплексов пограничных застав предусмотрено нацпроектом «Безопасная страна». Ахметкалиев также отметил, что на южных границах строятся три модульные заставы.

В свою очередь замглавы департамента пограничного контроля погранслужбы комитета нацбезопасности Гани Агадилов добавил, что в ближайшие два года Казахстан проведет реконструкцию 46 пунктов пропуска на границе с Россией, предусматривающую расширение полос движения пунктов пропуска, возведение новых сооружений и зданий. Предполагается, отметил он, что после окончания работ количество лиц, пересекающих границу, вырастет вдвое.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что Казахстан занимает не самую большую долю в «параллельных поставках» в Россию, но на фоне проблем с другими участниками рынка «потеря» Казахстана будет тревожным знаком. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

