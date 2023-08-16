Казахстан построит новые погранзаставы на границе с Россией
Власти Казахстана приступили к строительству 20 новых погранзастав на границе с Россией. Об этом заявил замглавы департамента охраны границы пограничной службы комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, возведение 50 комплексов пограничных застав предусмотрено нацпроектом «Безопасная страна». Ахметкалиев также отметил, что на южных границах строятся три модульные заставы.
В свою очередь замглавы департамента пограничного контроля погранслужбы комитета нацбезопасности Гани Агадилов добавил, что в ближайшие два года Казахстан проведет реконструкцию 46 пунктов пропуска на границе с Россией, предусматривающую расширение полос движения пунктов пропуска, возведение новых сооружений и зданий. Предполагается, отметил он, что после окончания работ количество лиц, пересекающих границу, вырастет вдвое.
Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что Казахстан занимает не самую большую долю в «параллельных поставках» в Россию, но на фоне проблем с другими участниками рынка «потеря» Казахстана будет тревожным знаком. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru