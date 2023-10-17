Канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль
Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в Израиль, чтобы обсудить с премьером страны Биньямином Нетаньяху обострение конфликта с Палестиной. Об этом пишет издание Bild.
Канцлер заявил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Израилю, и они могут рассчитывать на Берлин в своей борьбе с боевиками ХАМАС.
«Мы поддерживаем Израиль - без каких-либо "если" и "но"», - сказал Шольц.
Он отметил, что ФРГ использует все рычаги, которые бы способствовали освобождению почти 200 заложников ХАМАС, а также готова стать посредником в переговорам с радикалами.
Ранее днем в ХАМАС сообщили о смерти высокопоставленного командира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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