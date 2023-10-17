Канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль

Канцлер заявил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Израилю, и они могут рассчитывать на Берлин в своей борьбе с боевиками ХАМАС.

«Мы поддерживаем Израиль - без каких-либо "если" и "но"», - сказал Шольц.

Он отметил, что ФРГ использует все рычаги, которые бы способствовали освобождению почти 200 заложников ХАМАС, а также готова стать посредником в переговорам с радикалами.

Ранее днем в ХАМАС сообщили о смерти высокопоставленного командира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



